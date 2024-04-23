Utensile per abradere

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Utensile per abradere' è 'Lima'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIMA

Perché la soluzione è Lima? La lima è uno strumento utilizzato principalmente per modellare, rifinire e levigare materiali come metalli, legno o plastica. La sua funzione principale consiste nel rimuovere piccole quantità di materiale attraverso un movimento di sfregamento, rendendo le superfici più lisce e precise. La lima si distingue per la sua forma allungata e le sue superfici abrasive, che consentono di ottenere risultati dettagliati e professionali. Questo utensile è fondamentale in lavorazioni artigianali e meccaniche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Utensile per abradere". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Utensile per abradere nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Lima

La soluzione associata alla definizione "Utensile per abradere" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Utensile per abradere" conferma che la soluzione 'Lima' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Lima

L Livorno I Imola M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Utensile per abradere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lima' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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