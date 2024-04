La Soluzione ♚ La usa il falegname

La soluzione di 4 lettere per la definizione: La usa il falegname. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LIMA - RASPA

Curiosità su La usa il falegname: la storia di giuseppe il falegname è un testo apocrifo conservatosi in lingua copta (boairico e saidico) e araba ma probabilmente redatto inizialmente... Lima (AFI: /'lima/; pronuncia spagnola: ['lima]) è la capitale e la città più grande del Perù. Si trova nelle valli dei fiumi Chillón, Rímac e Lurín, nella parte costiera centrale del paese, affacciata sull'Oceano Pacifico. Insieme al porto di Callao, forma un'area urbana contigua nota come area metropolitana di Lima. Con una popolazione di più di 9 milioni di abitanti, Lima è la seconda città più popolosa delle Americhe dopo San Paolo. Lima è stata nominata dai nativi nella regione agricola conosciuta come Limaq. Fu la capitale e la città più importante del Vicereame del Perù. Dopo la guerra d'indipendenza peruviana divenne la capitale ...

