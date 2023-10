Isola del canale di Sicilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Isola del canale di Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 11 lettere : PANTELLERIA

Significato/Curiosita : Isola del canale di sicilia

Pantelleria (Pantirarìa in siciliano) è un comune italiano di 7 327 abitanti del libero consorzio comunale di Trapani in Sicilia.

