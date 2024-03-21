Un canale per i terreni da bonificare

SOLUZIONE: COLMATORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un canale per i terreni da bonificare" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un canale per i terreni da bonificare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Colmatore? Un colmatore è un elemento che serve a riempire e sigillare un canale o un fossato, spesso utilizzato per bonificare terreni umidi o soggetti a inondazioni. La sua funzione è quella di bloccare il passaggio dell'acqua, favorendo la stabilità del terreno e migliorando le condizioni di coltivazione. In questo modo, il colmatore contribuisce a ristabilire l'uso agricolo delle aree interessate.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un canale per i terreni da bonificare" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un canale per i terreni da bonificare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Colmatore:

C Como O Otranto L Livorno M Milano A Ancona T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un canale per i terreni da bonificare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

