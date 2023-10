Fungo come il porcino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fungo come il porcino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 6 lettere : BOLETO

Significato/Curiosita : Fungo come il porcino

Estatino, fungo bianco, stataiolo, porcino d'estate boletus pinophilus (ex pinicola), pilát & dermek nomi popolari: capo rosso, fungo da freddo, porcino dei... Estatino,bianco, stataiolo,d'estate boletus pinophilus (ex pinicola), pilát & dermek nomi popolari: capo rosso,da freddo,dei... Boleto (un tempo anche detto Boletto) è il capoluogo del comune di Madonna del Sasso. Situato a 680 m s.l.m. il paese, prima di essere compreso in tale comune, fu il capoluogo del soppresso comune di Boleto, di dimensioni minori rispetto all'attuale. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

