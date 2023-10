Come il cappello del fungo porcino malefico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come il cappello del fungo porcino malefico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BIANCASTRO

Significato/Curiosita : Come il cappello del fungo porcino malefico

il neoboletus erythropus (pers.) c.hahn, 2015, precedentemente noto come boletus erythropus, comunemente chiamato porcino dal piede rosso, è un fungo... neoboletus erythropus (pers.) c.hahn, 2015, precedentemente notoboletus erythropus, comunemente chiamatodal piede rosso, è un... L'animella è il nome con cui in gastronomia si definisce il timo, un organo linfoepiteliale, dalla consistenza cedevole, spongiosa e un colore biancastro. È situato nel mediastino craniale in tutti i mammiferi domestici, anche se maggiormente sviluppato nei bovini e nei suini, in cui consta di una porzione cervicale e una craniale, e corrisponde filogeneticamente al timo umano. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 ottobre 2023

