Genere di fungo mangereccio dal grosso cappello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Genere di fungo mangereccio dal grosso cappello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BOLETO

Significato/Curiosita : Genere di fungo mangereccio dal grosso cappello

Inferiore di un fungo, di forma generalmente cilindrica, che sostiene il cappello; in relazione al modo con cui è inserito nello stesso cappello assume la... Comune, fu il capoluogo del soppresso comune di boleto, di dimensioni minori rispetto all'attuale. boleto è situato a mezza costa sulle pendici che dallo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

