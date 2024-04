La definizione e la soluzione di 6 lettere: Votati con passione. DEDITI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Nel diritto romano, la deditio (lett.: resa, capitolazione), in italiano dedizione, era un istituto giuridico che poneva una comunità (detta dedita) nel transitorio potere normativo di Roma. In seguito, il comandante romano, consultandosi con il suo consilium, decideva se restituire l'autonomia alla comunità dedita, scelta che doveva essere infine ratificata dagli organi di stato romani. Ad ogni modo, alla comunità dedita, sebbene sottomessa in tutto e per tutto a Roma, veniva comunque garantita la vita e la libertà, grazie al concetto di fides. I dediticii, ossia i non-Romani, formalmente privi di ogni altra appartenenza cittadina, ...

dediti m pl

plurale di dedito

Sillabazione

dè | di | ti

Etimologia / Derivazione

vedi dedito

Sinonimi

(che si impegnano) consacrati, votati, dedicati, interessati, appassionati, concentrati, impegnati, presi

consacrati, votati, dedicati, interessati, appassionati, concentrati, impegnati, presi (schiavi di vizi) disposti, inclini, portati, propensi

Contrari