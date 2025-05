Impegnati in qualcosa nei cruciverba: la soluzione è Dediti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Impegnati in qualcosa' è 'Dediti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DEDITI

Curiosità e Significato di "Dediti"

La parola Dediti è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Dediti.

Dediti si riferisce a persone che sono profondamente coinvolte e concentrate su un'attività, un progetto o una causa. Indica un forte impegno e una dedizione totale a ciò che si sta facendo, spesso con l'intento di raggiungere obiettivi specifici o di contribuire al benessere altrui.

Come si scrive la soluzione: Dediti

Hai davanti la definizione "Impegnati in qualcosa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

E Empoli

D Domodossola

I Imola

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I L S C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALACI" SALACI

