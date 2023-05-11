La passione dei francobolli
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La passione dei francobolli' è 'Filatelia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Filatelia? La filatelia è un hobby che coinvolge appassionati di francobolli, collezionisti che trovano fascino nella scoperta di timbri e storie dietro ogni pezzo. È un modo per esplorare culture e periodi diversi attraverso piccole opere di carta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La passione dei francobolli
- Risposta: FILATELIA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 5
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: FALA
- Inizia con: F
- Finisce con: A
La passione dei francobolli: risposta da 9 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "La passione dei francobolli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Filatelia. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.