La passione dei francobolli

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La passione dei francobolli' è 'Filatelia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

FILATELIA

Perchè la soluzione è Filatelia? La filatelia è un hobby che coinvolge appassionati di francobolli, collezionisti che trovano fascino nella scoperta di timbri e storie dietro ogni pezzo. È un modo per esplorare culture e periodi diversi attraverso piccole opere di carta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La passione dei francobolli
  • Risposta: FILATELIA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    FALA
  • Inizia con: F
  • Finisce con: A
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La passione dei francobolli: risposta da 9 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "La passione dei francobolli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Filatelia. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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