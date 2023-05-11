La passione dei francobolli

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La passione dei francobolli' è 'Filatelia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

F I L A T E L I A

Perchè la soluzione è Filatelia? La filatelia è un hobby che coinvolge appassionati di francobolli, collezionisti che trovano fascino nella scoperta di timbri e storie dietro ogni pezzo. È un modo per esplorare culture e periodi diversi attraverso piccole opere di carta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La passione dei francobolli

La passione dei francobolli Risposta: FILATELIA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 5

5 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: F A L A

Inizia con: F

F Finisce con: A

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La passione dei francobolli: risposta da 9 lettere

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