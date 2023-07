Ha passione per la musica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha passione per la musica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MELOMANE

Significato/Curiosità : Ha passione per la musica

I melomani sono persone che nutrono una profonda passione per la musica. Essi sono appassionati di ogni aspetto legato a questo meraviglioso mondo sonoro. I melomani non si limitano semplicemente ad ascoltare musica, ma si immergono completamente in essa, apprezzando e studiando i diversi generi, gli artisti, le composizioni e le esecuzioni. Sono in grado di cogliere le sfumature, le emozioni e gli elementi tecnici presenti in una canzone o in un'opera musicale, e spesso dedicano tempo ed energie alla ricerca di nuove scoperte e alla creazione di una collezione musicale personale. I melomani possono essere visti come custodi della musica, poiché sono in grado di comprendere e apprezzare la sua bellezza e il suo impatto sulla vita umana. La musica diventa la loro fonte di ispirazione, di evasione e di connessione con gli altri, creando un legame profondo e duraturo con questo linguaggio universale.

