Un suo esempio può essere la chirurgia robotica
SOLUZIONE: REALTÀ AUMENTATA
Perché la soluzione è Realtà Aumentata? La realtà aumentata integra elementi digitali nel mondo reale, creando un'esperienza immersiva e interattiva. Utilizzata in campo medico, permette di guidare interventi chirurgici complessi, come nel caso della chirurgia robotica. Questa tecnologia arricchisce la percezione visiva e sensoriale, migliorando precisione e sicurezza. La sua applicazione si estende anche all'intrattenimento, all'istruzione e alla formazione professionale, rivoluzionando il modo di interagire con l'ambiente circostante.
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un suo esempio può essere la chirurgia robotica" corrisponde a una soluzione formata da 15 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un suo esempio può essere la chirurgia robotica".
Le 15 lettere della soluzione Realtà Aumentata:
