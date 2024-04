La Soluzione ♚ Lievita in forno La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lievita in forno. TORTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lievita in forno: La torta pasqualina è una torta, solitamente una torta salata, tipica della Liguria (più precisamente del Genovesato e di Borgotaro) che viene preparata anche in altre località d'Italia con caratteristiche differenti (talvolta anche in versione dolce). Cotta al forno, è tipica del tempo pasquale. Italiano Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La torta pasqualina è una torta, solitamente una torta salata, tipica della Liguria (più precisamente del Genovesato e di Borgotaro) che viene preparata anche in altre località d'Italia con caratteristiche differenti (talvolta anche in versione dolce). Cotta al forno, è tipica del tempo pasquale. torta f sing (pl.: torte) (raro) femminile di torto Sostantivo torta ( approfondimento) f sing (pl.: torte) (gastronomia) preparato di pasticceria, tipicamente abbondante e fatto per essere diviso e servito in più porzioni o fette il giorno degli inviti mia nonna ha preparato un'ottima torta

torta salata: soprattutto con verdure oppure con formaggi, salumi ma anche funghi, talvolta patate… tutto quanto possa essere utilizzato come farcitura, addirittura persino con una pasta frolla “salata e semi-dolce” (v. pasta brisé) (economia) , (statistica) , (matematica) , (geometria) tipo di grafico in cui, usando appunto la metafora della torta , viene rappresentata la ripartizione di una grandezza in sottovalori. Il totale è rappresentato da una forma cilindrica che ricorda appunto una torta , e le cui fette, dalla forma di spicchio cilindrico, corrispondono alle quantità parziali che vengono evidenziate nel grafico (araldica) figura araldica a forma di cerchio di colore Voce verbale torta participio passato femminile singolare di torcere Sillabazione (il dolce) tór | ta

(avvolta) tòr | ta Pronuncia IPA: /'torta// o IPA: /'trta/ Etimologia / Derivazione dal tardo latino torta Sinonimi avvolta, attorcigliata, contorta, ritorta, strizzata

(di barra) piegata, storta, curvata, curva, inarcata

piegata, storta, curvata, curva, inarcata ( senso figurato ) (dalla retta via) allontanata, distolta

allontanata, distolta dolce, gâteau

( per estensione ) quiche

quiche (senso figurato) bottino, guadagno Contrari stesa, distesa, svolta, disfatta

(di barra) raddrizzata, dritta Parole derivate ingannare qualcuno intortare, tortiera, tortino Sinonimi (araldica) tortello Termini correlati (araldica) bisante, bisante-tortello, tortello-bisante Alterati ( diminutivo ) tortina

tortina ( accrescitivo ) tortone

tortone (peggiorativo) tortaccia Proverbi e modi di dire dividersi la torta : dividere il malloppo

: dividere il malloppo fare una/la torta : cercare uno stratagemma ovvero un modo illecito per ottenere denaro o per evitare ingiustamente di pagare danni, tributi, ecc Altre Definizioni con torta; lievita; forno; Dolce di forma rotonda; La tagliano gli sposi; La sbrisolona è tipica di Mantova; Un taglio di vitello in forno; Foto 3 Una gita a 4782 Nuoro il forno di mattoni per preparare il torrone |; Vi si cuociono le mele al forno; Cerca altre soluzioni cruciverba

TORTA

La risposta verificata di 5 lettere per risolvere 'Lievita in forno' è TORTA.