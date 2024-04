La Soluzione ♚ Lasciare stordito La definizione e la soluzione di 9 lettere: Lasciare stordito. INTONTIRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lasciare stordito: Nella lingua italiana, vengono detti verbi incoativi - impropriamente, per analogia col latino - quei verbi della terza coniugazione (-ire) che ampliano, o che possono ampliare, il paradigma desinenziale ordinario con l'interfisso -isc- tra radice e desinenza, alla 1ª, 2ª, 3ª e 6ª persona dell'indicativo presente, del congiuntivo presente e dell'imperativo. Si tratta di un fenomeno caratteristico solo della terza coniugazione, e presente nella stragrande maggioranza dei suoi verbi. La denominazione, affermatasi nella grammatica tradizionale, è però impropria perché in italiano l'interfisso -isc- non è portatore di alcun significato proprio, ... Verbo Significato e Curiosità su: Nella lingua italiana, vengono detti verbi incoativi - impropriamente, per analogia col latino - quei verbi della terza coniugazione (-ire) che ampliano, o che possono ampliare, il paradigma desinenziale ordinario con l'interfisso -isc- tra radice e desinenza, alla 1ª, 2ª, 3ª e 6ª persona dell'indicativo presente, del congiuntivo presente e dell'imperativo. Si tratta di un fenomeno caratteristico solo della terza coniugazione, e presente nella stragrande maggioranza dei suoi verbi. La denominazione, affermatasi nella grammatica tradizionale, è però impropria perché in italiano l'interfisso -isc- non è portatore di alcun significato proprio, ... intontire (vai alla coniugazione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione in | ton | tì | re Pronuncia IPA: /inton'tire/ Etimologia / Derivazione deriva da tonto Parole derivate intontimento Altre Definizioni con intontire; lasciare; stordito; Lasciare la presa; Un recinto in città dove lasciare liberi i cani; Lasciare indifeso; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Lasciare stordito

INTONTIRE

I

N

T

O

N

T

I

R

E

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Lasciare stordito' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.