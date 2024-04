La Soluzione ♚ Lo era il servizio di leva La definizione e la soluzione di 8 lettere: Lo era il servizio di leva. MILITARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo era il servizio di leva: Il termine militare indica genericamente tutto ciò che è relativo alle forze armate o per estensione l'esercito effettivo di uno stato, o con eventi bellici condotti da eserciti organizzati. Il termine deriva dal latino miles, che significa «soldato». Aggettivo Significato e Curiosità su: Il termine militare indica genericamente tutto ciò che è relativo alle forze armate o per estensione l'esercito effettivo di uno stato, o con eventi bellici condotti da eserciti organizzati. Il termine deriva dal latino miles, che significa «soldato». militare m e f sing (pl.: militari) (storia) (militare) (politica) (diritto) relativo all'esercito o alla guerra strategia militare ; divisa militare riservato all'esercito o ai suoi componenti presidio militare ; ospedale militare proprio, caratteristico dell'esercito disciplina militare carriera militare: diversamente dal normale servizio militare, i cui esercitanti in molti Stati non hanno sempre l'incombenza della responsabilità che tale vocazione invece richiede, essa equivale alla professione nell'esercito includendovi quindi appartenenza alla categoria delle forze dell'ordine diritto militare: insieme degli aspetti legislativi della difesa di uno Stato (familiare) dottore/medico militare: relativo ad ogni professione relativa alle cure o terapie, ricerche e verifiche di tal sorta Sostantivo militare ( approfondimento) m e f sing (pl.: militari) (professione) chi fa parte di un esercito mio zio è un militare nell'aviazione

al fine di evitare disastri irreparabili, per essere veramente militare non basta un poco di disciplina ed una parvenza di seriosità appunto (familiare) servizio militare Il ragazzotto impertinente ed invadente: "Tuo padre a diciotto anni non è andato al militare " ...cosicché con pazienza risposi: "E tu, hai mai fatto il vero militare " tonalità del colore verde (per estensione) comunemente l'espressione forze armate include appunto i militari e le forze dell'ordine assieme, questo pur con una netta differenza tra i soldati propriamente detti, cioè coloro che affrontano guerre, piccole battaglie e/o impegnati in fasi bellicose, e "tutti i gradi ulteriori" in cui sono considerate le cosiddette "forze di polizia" (sinonimo di forze dell'ordine) con riferimento alle città, agli Stati qualora vi siano collaborazioni internazionali, ecc. in guerra ogni militare vive spesso una sorta di dissidio tra arte della guerra ed anarchia belligerante Verbo Intransitivo militare (vai alla coniugazione) fare parte di un esercito o di un corpo militare, di una milizia (senso figurato) fare parte attivamente di un'organizzazione, di un'associazione, di un partito, aderire ad un movimento sin da ragazzo milito tra le fila del partito radicale; mio fratello milita nella squadra di calcio del paese (senso figurato) di argomenti, fatti o ragioni, essere in sostegno, ornare in vantaggio, essere di conferma di un qualcosa Sillabazione mi | li | tà | re Pronuncia IPA: /mili'tare/ Etimologia / Derivazione (aggettivo e sostantivo) derivato dal latino militaris, derivato da miles, "milite", "soldato" (verbo) dal latino militare, derivato da miles, milite, soldato Sinonimi (aggettivo) bellico, marziale, militaresco, guerresco

bellico, marziale, militaresco, guerresco ( senso figurato ) spartano, duro, rigido, rude

spartano, duro, rigido, rude (sostantivo) soldato, milite, membro dell’esercito, ufficiale, combattente, guerriero

soldato, milite, membro dell’esercito, ufficiale, combattente, guerriero essere di leva, fare il soldato; fare la guerra, combattere

(voce verbale) ( per estensione ) impegnarsi, partecipare partecipare attivamente, essere impegnato, essere iscritto, appartenere, aderire

impegnarsi, partecipare partecipare attivamente, essere impegnato, essere iscritto, appartenere, aderire (senso figurato) sostenere, appoggiare, schierarsi Contrari (aggettivo) comodo, agiato, molle

comodo, agiato, molle (sostantivo) civile, borghese Parole derivate militaresco, militarmente, paramilitare, postmilitare, semi-militare, militato Termini correlati preparazione, esercizio, allenamento

divisa, gradi Parole derivate militarmente, militante Proverbi e modi di dire fare il militare : essere un soldato ovvero essere un militare "di carriera"

MILITARE

