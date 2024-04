La Soluzione ♚ Digiuni prescritti dal medico La definizione e la soluzione di 5 lettere: Digiuni prescritti dal medico. DIETE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Digiuni prescritti dal medico: La dieta, parola derivata dal termine latino diaeta, derivato a sua volta dal termine greco data, dìaita, «stile di vita», in modo particolare nei confronti dell'assunzione di cibo, indica l'insieme degli alimenti che gli animali e gli esseri umani assumono abitualmente per la loro nutrizione ovvero lo spettro alimentare. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La dieta, parola derivata dal termine latino diaeta, derivato a sua volta dal termine greco data, dìaita, «stile di vita», in modo particolare nei confronti dell'assunzione di cibo, indica l'insieme degli alimenti che gli animali e gli esseri umani assumono abitualmente per la loro nutrizione ovvero lo spettro alimentare. diete f pl plurale di dieta Sillabazione diè | te Etimologia / Derivazione vedi dieta Sinonimi alimentazioni, nutrizioni, cure dimagranti

( per estensione ) ( medicina ) digiuni, astinenze, astensioni

digiuni, astinenze, astensioni ( nel medioevo ) assemblee, adunanze, consulte

) assemblee, adunanze, consulte ( per estensione ) ( diritto ) parlamenti, congressi, consigli

parlamenti, congressi, consigli ( senso figurato ) , ( scherzoso ) astinenze, privazioni

