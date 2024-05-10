Digiuni prolungati nei cruciverba: la soluzione è Inedie
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Digiuni prolungati' è 'Inedie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
INEDIE
Curiosità e Significato di Inedie
Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Inedie, perfetta per completare i tuoi cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Digiuni prescritti dal medicoBrividi prolungatiDolori prolungatiCupi e prolungati rumoriEnergici e prolungati
Come si scrive la soluzione Inedie
Hai trovato la definizione "Digiuni prolungati" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 6 lettere della soluzione Inedie:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
I O N G C O D A
Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.