La terra di Pascoli. ROMAGNA

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La Romagna (Rumâgna in romagnolo, Romanula o Romandiola in lingua latina) è una regione storica, geografica e linguistica dell'Italia settentrionale, nota in passato anche come le Romagne, che per quasi la sua totalità forma insieme all'Emilia la regione amministrativa dell'Emilia-Romagna. Dal punto di vista geografico, appartengono alla Romagna, oltre alle tre province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, anche una parte della città metropolitana di Bologna (il circondario di Imola), alcune aree della provincia di Pesaro e Urbino (nelle Marche), parte della città metropolitana di Firenze e alcuni territori della provincia di Arezzo compreso ...

Romagna f solo sing

(geografia) (storia) regione storica dell’Italia settentrionale che ha avuto varie delimitazioni per le diverse vicende politiche succedutesi; allo stato odierno comprende il settore romagnolo dell’Appennino Settentrionale e la porzione più meridionale della Pianura Padana.

Sillabazione

ro | ma | gnò | lo

Etimologia / Derivazione

dal tardo latino Romania “(terra) dei Romani” in contrapposizione a Longobardia “(terra) dei Longobardi”, cioè Lombardia.

