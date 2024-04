La Soluzione ♚ Terra di foche e trichechi La definizione e la soluzione di 6 lettere: Terra di foche e trichechi. ARTIDE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Terra di foche e trichechi: L'Artide (comunemente noto con il nome di Artico) è l'ampia regione geografica dell'emisfero boreale della Terra, circostante il Polo nord e contrapposta all'Antartide, caratterizzata dalla presenza della calotta artica e della banchisa artica, non presentando di fatto un'estensione definita in quanto non un continente unico, ma formato da parti di altri continenti (Europa, Asia e America) e dalla banchisa del Mar Glaciale Artico. Convenzionalmente, dal punto di vista geografico, viene considerata tale l'area situata a nord del Circolo polare artico, cioè della latitudine 66° 33' 44" Nord fino al polo nord; a volte vengono considerati ... Italiano Aggettivo Significato e Curiosità su: L'Artide (comunemente noto con il nome di Artico) è l'ampia regione geografica dell'emisfero boreale della Terra, circostante il Polo nord e contrapposta all'Antartide, caratterizzata dalla presenza della calotta artica e della banchisa artica, non presentando di fatto un'estensione definita in quanto non un continente unico, ma formato da parti di altri continenti (Europa, Asia e America) e dalla banchisa del Mar Glaciale Artico. Convenzionalmente, dal punto di vista geografico, viene considerata tale l'area situata a nord del Circolo polare artico, cioè della latitudine 66° 33' 44" Nord fino al polo nord; a volte vengono considerati ... eschimese m e f sing (geografia) indigeno della parte nord estrema del continente americano Sostantivo eschimese ( approfondimento) m e f sing abitante, nativo dell'Artide americana Sostantivo eschimese m solo sing lingua parlata dagli eschimesi Sillabazione e | schi | mé | se Pronuncia IPA: /eski'mese/ o IPA: /eski'meze/ Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Varianti eskimese Altre Definizioni con artide; terra; foche; trichechi; È detta il Continente Bianco; La regione con il Polo Nord; La rude terra dei pionieri; Lavorare la terra; I pinnipedi simili alle foche; I mammiferi simili alle foche con una grande pinna caudale; Cerca altre soluzioni cruciverba

ARTIDE

