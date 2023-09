Vi si producono i vini albana e sangiovese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si producono i vini albana e sangiovese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROMAGNA

Significato/Curiosita : Vi si producono i vini albana e sangiovese

Vitivinicola dove si producono vini anche molto famosi. il morellino è il nome che viene dato al vitigno sangiovese (dall’acino piccolo) da cui si produce il... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi romagna (disambigua). la romagna (rumâgna in romagnolo) è una regione storica, geografica e... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Vi si producono i vini albana e sangiovese : producono; vini; albana; sangiovese; producono scintille; La producono le api; BioNTech e Moderna producono quello antiCovid; producono papillon; Che non parlano e non producono suono; Commercianti di spezie e vini nell antica Roma e nel Medioevo; La statua d una divini tà; Dedicate alla divini tà; Smarrita Creusa sposò Lavini a; Lo stomaco dei bovini cucinato per i buongustai;

Cerca altre Definizioni