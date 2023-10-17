Notevole estensione

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Notevole estensione' è 'Vastità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VASTITÀ

Perché la soluzione è Vastità? La vastità si riferisce a una notevole estensione di spazio o di quantità, che si manifesta in contesti diversi come il cielo infinito, gli oceani immensi o territori vasti. Questa caratteristica indica una dimensione che supera di molto la norma, suscitando sensazioni di meraviglia e di immensità. La percezione della vastità spesso coinvolge l'immaginazione e la capacità di apprezzare la grandezza dell'universo o di un paesaggio senza confini apparenti. La vastità è quindi un concetto che evoca ampiezza e immensità in modo immediato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Notevole estensione". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Notevole estensione nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Vastità

Quando la definizione "Notevole estensione" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Notevole estensione" conferma che la soluzione 'Vastità' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Vastità

V Venezia A Ancona S Savona T Torino I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Notevole estensione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vastità' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Caratterizza lo spazio a perdita d occhioLa grandezza di una superficieAbbondanza di spazioÈ notevole quella nella baia del Mont Saint-MichelInvolto di notevole peso e dimensioni da portare a spallaSituati a notevole distanzaDi notevole staturaGiornalista i cui pareri hanno notevole peso