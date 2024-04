La Soluzione ♚ La grandezza di una superficie

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : VASTITÀ

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su La grandezza di una superficie: Sull'uso delle fonti. questa tabella confronta i vari ordini di grandezza delle superfici partendo da oggetti piccolissimi fino ad arrivare a oggetti grandissimi... Aristotele (in greco antico: stt, Aristotéles, pronuncia: [aristo'tels]; Stagira, 384 a.C. o 383 a.C. – Calcide, 322 a.C.) è stato un filosofo greco antico, ritenuto una delle menti più universali, innovative, prolifiche e influenti di tutti i tempi, sia per la vastità che per la profondità dei suoi campi di conoscenza. Insieme a Platone, suo maestro, e a Socrate è considerato uno dei padri del pensiero filosofico occidentale, che però soprattutto da Aristotele ha ereditato problemi, termini, concetti e metodi.

Altre Definizioni con vastità; grandezza; superficie;