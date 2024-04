La Soluzione ♚ Quartieri cittadini

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Quartieri cittadini. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RIONI

Curiosità su Quartieri cittadini: Significati, vedi quartiere (disambigua). disambiguazione – "quartieri" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi quartieri (disambigua). questa... I rioni di Roma costituiscono il primo livello di suddivisione toponomastica di Roma Capitale e indicano le zone del centro storico di Roma. Il termine rappresenta l'esito nel romanesco medievale del latino volgare *REGIONE(M) (di genere maschile, mentre il latino classico regio, -onis, da cui deriva, è femminile) ed è appunto utilizzato sin dal Medioevo.

