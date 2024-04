La definizione e la soluzione di 5 lettere: Si getta nel Lago d Iseo. OGLIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'Oglio (Oi [‘] o [‘u] in lombardo) è un importante fiume italiano, affluente del Po, che scorre in Lombardia, nelle province di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova. Nella gerarchia degli affluenti del Po occupa con i suoi 280 km di corso il 2º posto per lunghezza (dopo l'Adda), mentre risulta il 4° per superficie di bacino (dopo Tanaro, Adda e Ticino), e il 3° per portata media alla foce (dopo Ticino e Adda).

parricidio ( approfondimento) m (pl.: parricidi)

(diritto) uccisione del proprio padre (per estensione) uccisione di un parente prossimo (senso figurato) ripudio, completo rinnegamento del proprio padre spirituale o di uno dei padri di una disciplina così come delle sue teorie da parte del discepolo o dell'adepto (letterario) (senso figurato) uccisione simbolica della propria patria attraverso il tradimento (obsoleto) omicidio del re o cospirazione contro il re

Sillabazione

par | ri | cì | dio

Pronuncia

IPA: /parri'tidjo/

Etimologia / Derivazione

dal latino parricidium, equivalente a paricidium, forse da parus (azzardiamo corradicale di parere, partorire, e di parens, parentis) parente o da par, paris, pari, eguale, coniuge, + caedere, uccidere (vedi caedo)

Citazione

Contrari

infanticidio

Termini correlati