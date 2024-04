La Soluzione ♚ Un assai diffuso deodorante per auto

La definizione e la soluzione di 12 lettere: Un assai diffuso deodorante per auto. ARBRE MAGIQUE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Un assai diffuso deodorante per auto: Little Trees, conosciuto in Italia come Arbre Magique, è un marchio di deodoranti per ambienti dalla forma di piccoli alberi stilizzati, specifici per l'utilizzo all'interno delle automobili. Sono prodotti in numerose fragranze, ognuna delle quali abbinata ad uno specifico colore, e vengono comunemente agganciati allo specchietto retrovisore interno. I Little Trees sono stati inventati nel 1952 a Watertown (New York) dall'imprenditore svizzero-canadese Julius Sämann, e sono prodotti dalla società statunitense Car-Freshner. Alcune aziende in Europa producono i Little Trees sotto licenza della Car-Freshner, utilizzando i nomi Magic Tree ...

