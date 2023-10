Stato della Mesopotamia - Cruciverba

O altri file su storia(en) wolfram th. von soden, richard n. frye e dietz o. edzard, history of, su enciclopedia britannica...

L'Iraq o Irak (raro Irac), ufficialmente Repubblica d'Iraq (in arabo , Jumhuriyyat al-‘Iraq), è uno Stato del Medio Oriente. Confina con Turchia a nord, Arabia Saudita e Kuwait a sud, Siria e Giordania a ovest, e Iran (provincia del Kurdistan) a est. A sudest, per un breve tratto, è bagnato dal golfo Persico. Il territorio dell'Iraq corrisponde approssimativamente al territorio dell'antica Mesopotamia, il cui toponimo significa "terra in mezzo ai fiumi" (Bilad al-Rafidayn in arabo), mentre il nome attuale viene dal persiano eraq, ossia "terre basse" (in contrapposizione all'altopiano Iranico). La capitale è Baghdad.