Reagisce con l acido - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : BASE

Significato/Curiosita : Reagisce con l acido

Presenza di piccole quantità di acido nitroso (hno2) favorisce la velocità di ossidazione. l'acido nitrico reagisce con tutti i metalli, tranne l'oro e... Presenza di piccole quantità dinitroso (hno2) favorisce la velocità di ossidazione. l'nitricotutti i metalli, tranne l'oro e... BASE è uno dei tre operatori di telefonia mobile belga. Compete con Proximus di proprietà di Belgacom e Orange. Fa parte dei gruppi Telenet Group e KPN. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

