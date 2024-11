Vi fan rientro gli aerei dopo la missione: Soluzione Cruciverba - Base

Soluzione alla definizione del cruciverba

BASE

Curiosità e significato della parola Base

Spelling fonetico della soluzione

B Bravo

A Alfa

S Sierra

E Echo

Definizioni correlate con la soluzione - Base

Può essere di lancio È opposta al vertice Vi fa sosta una flotta Il porto in cui staziona una nave Caposaldo di sostegno Una sede per la flotta Reagisce con l acido Vi fanno rientro gli aerei militari Può essere spaziale Vi fanno ritorno i caccia

