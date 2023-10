Predicò eresie - Cruciverba

Dettaglio:agli uccelli. laagli uccelli è uno degli episodi più famosi de i fioretti di san francesco. secondo la tradizione, laagli...

Ario (in latino: Arius; Cirenaica, 256 – Costantinopoli, 336) è stato un presbitero e teologo berbero. La corrente teologica cristiana sorta attorno alle sue dottrine religiose fu condannata come eretica nel primo concilio di Nicea nel 325, e venne in seguito indicata con il nome di arianesimo. Si diffuse prevalentemente tra i popoli germanici.