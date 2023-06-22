Vi predicò Buddha

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi predicò Buddha

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vi predicò Buddha' è 'India'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INDIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi predicò Buddha" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi predicò Buddha". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è India? Buddha, nato in India, è stato un grande maestro spirituale che ha portato insegnamenti di pace, saggezza e illuminazione. Le sue parole e azioni hanno influenzato molte culture e religioni, diffondendo un messaggio di compassione e ricerca interiore. La sua figura rappresenta un punto di riferimento fondamentale nel cammino verso l'equilibrio e la serenità interiore per milioni di persone nel mondo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Vi predicò Buddha nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è India

Questa pagina è dedicata alla definizione "Vi predicò Buddha" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi predicò Buddha" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione India:

I Imola N Napoli D Domodossola I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi predicò Buddha" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È di poco il Paese più popoloso del mondoLo Stato con MumbaiTerra di incantatori di serpentiVi predicò san PaoloVi si costruiscono naviVi venne ucciso JFKVi si possono adottare cuccioli senza padroniVi si specchia Lucerna