Piccolo serpente non pericoloso - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : BISCIA

Disambiguazione – "serpente" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi serpente (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento rettili non cita le... Disambiguazione – "" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi(disambigua). questa voce o sezione sull'argomento rettilicita le... La biscia dal collare, biscia d'acqua o natrice dal collare (Natrix natrix Linnaeus, 1758) è un serpente acquatico non velenoso della famiglia Natricidae a distribuzione euroasiatica. A seguito di recenti studi genetici, la specie è stata suddivisa in Natrix natrix e Natrix helvetica, la biscia dal collare barrata. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

