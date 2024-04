La Soluzione ♚ L uccellino che canta ogni ora La definizione e la soluzione di 4 lettere: L uccellino che canta ogni ora. CUCÙ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L uccellino che canta ogni ora: Cucù (detto anche, a seconda delle zone in cui è praticato, Cucco, Cucùlo, Cucùscio, Passa l'asso, Asso che corre, Asso che fugge, Asso fuggente, Saltacavallo, Pigghia l'assu, Morto, Cuccu, Picuzzo, Picozzo, Asucafuce) è un gioco di carte che si pratica con un mazzo di 40 carte divise in quattro semi: cuori, quadri, fiori, picche (semi francesi) oppure coppe, denari, bastoni, spade (semi italiani). Le carte per ciascun seme sono: asso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fante, donna (semi francesi) o cavallo (semi italiani), re. Ad esse sono attribuiti valori dall'uno al dieci, nell'ordine elencato. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Cucù (detto anche, a seconda delle zone in cui è praticato, Cucco, Cucùlo, Cucùscio, Passa l'asso, Asso che corre, Asso che fugge, Asso fuggente, Saltacavallo, Pigghia l'assu, Morto, Cuccu, Picuzzo, Picozzo, Asucafuce) è un gioco di carte che si pratica con un mazzo di 40 carte divise in quattro semi: cuori, quadri, fiori, picche (semi francesi) oppure coppe, denari, bastoni, spade (semi italiani). Le carte per ciascun seme sono: asso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fante, donna (semi francesi) o cavallo (semi italiani), re. Ad esse sono attribuiti valori dall'uno al dieci, nell'ordine elencato. cucù m inv canto del cuculo (per estensione) esclamazione scherzosa e derisoria utilizzata per dare risposta ( in modo negativo) ad un consiglio di un interlocutore Sillabazione cu | cù Pronuncia IPA: /ku'ku/ Etimologia / Derivazione lemma onomatopeico Sinonimi cuculo Varianti cuccù Proverbi e modi di dire fare il cucù: nascondersi e poi mostrarsi ai bambini, esclamando la parola cucù Altre Definizioni con cucù; uccellino; canta; ogni; L uccellino degli orologi; Lo uccellino negli orologi; Canta Vissi d arte; Canta con la sorella Paola; Ogni lasciata è persa; Ospitano ogni anno il Festival dei Due Mondi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a L uccellino che canta ogni ora

CUCÙ

C

U

C

Ù

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'L uccellino che canta ogni ora' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.