La Soluzione ♚ Per non sentire dolore va fatta prima di operare La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ANESTESIA .

Curiosità su Per non sentire dolore va fatta prima di operare: Medico che lo possa operare; il dottore riesce nell'intento, ma swift nota la sua assenza. i rapporti fra quest'ultimo e greene non migliorano, tanto che... In medicina, il termine anestesia indica l'abolizione della sensibilità, della coscienza, e del dolore, unitamente al rilassamento muscolare. L'anestesiologia è quindi quella branca della medicina che si occupa di annullare la sensibilità dolorifica e la coscienza durante un intervento di chirurgia o durante una procedura invasiva. La parola fu inventata dal medico e poeta Oliver Wendell Holmes, che la mutuò dal greco assa (mancanza della sensibilità). Egli coniò il termine in una lettera diretta al dentista William Green Morton, il primo medico a dimostrare pubblicamente l'efficacia anestetica dell'etere durante un'operazione ...

