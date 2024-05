La Soluzione ♚ È spesso sferzata dalla bora La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TRIESTE . Ecco la soluzione verificata per la definizione È spesso sferzata dalla bora. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su E spesso sferzata dalla bora: e dalla vetta (alta 504 m) che protegge il piccolo borgo dalle sferzate della bora. denominato come dravuie, draguccio viene menzionato per la prima... Trieste (, AFI: /tri'ste/; Trieste in dialetto triestino; Triest in tedesco e in friulano; Trst in sloveno) è un comune italiano di 199 400 abitanti, capoluogo della regione italiana a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, affacciato sull'omonimo golfo nella parte più settentrionale dell'Alto Adriatico, fra la penisola italiana e l'Istria, a qualche chilometro dal confine con la Slovenia, nella regione storico-geografica della Venezia Giulia, di cui è la città più popolosa. Nella sua storia, Trieste è stata città imperiale e capoluogo prima del Litorale austriaco, poi della provincia di Trieste. Rappresenta da secoli un ponte tra ...

