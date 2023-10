La vocazione del missionario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La vocazione del missionario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : APOSTOLATO

Significato/Curiosita : La vocazione del missionario

L'Apostolato (o anche in castigliano Apostolado) è una serie di dipinti compiuti da Jusepe de Ribera riprendenti i dodici apostoli con anche, Paolo di Tarso e il Cristo.

