VOCAZIONE

Curiosità e Significato di "Vocazione"

La parola Vocazione è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Vocazione.

Perché la soluzione è Vocazione? Il termine vocazione si riferisce alla chiamata interiore che spinge una persona verso una missione specifica nella vita, spesso legata alla religione o al servizio altruistico. Nel contesto del missionario, la vocazione rappresenta quel profondo senso di impegno e dedizione che guida gli individui a diffondere valori e credenze, contribuendo attivamente al bene della comunità. Comprendere la vocazione significa riconoscere l'importanza dell'intento e della passione che guidano le nostre scelte e azioni.

Come si scrive la soluzione Vocazione

Se ti sei imbattuto nella definizione "La segue il missionario", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

V Venezia

O Otranto

C Como

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

