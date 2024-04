La Soluzione ♚ Sono sorelle per vocazione

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SUORE

Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.

Copia

Curiosità su Sono sorelle per vocazione: La vocazione del male, su mymovies.it, mo-net srl. the nun - la vocazione del male, su movieplayer.it, netaddiction s.r.l.. the nun - la vocazione del... La suora (dal latino soror, sororis, "sorella"), nella Chiesa cattolica, è una donna che ha pronunciato voti pubblici e semplici di povertà, obbedienza e castità e che conduce vita fraterna in una congregazione religiosa canonicamente eretta dalla legittima autorità ecclesiastica. Le congregazioni di suore di diritto pontificio sono elencate nell'Annuario pontificio. A differenza delle monache (che emettono voti solenni e appartengono a ordini religiosi antichi), generalmente le suore non vivono in clausura ma si dedicano a opere di apostolato attivo, come l'assistenza ad anziani e ammalati o l'istruzione e l'educazione cristiana della ...

