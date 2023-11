La definizione e la soluzione di: La vocazione del prete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : La vocazione del prete

Cui apprende i rudimenti dell'illusionismo. capisce di non avere la vocazione da prete, ma quella per lo spettacolo e, nel 1978, a 20 anni, emigra da torino... Sacerdozio è un termine apparentemente univoco ma che indica realtà abbastanza diverse a seconda dell'esperienza religiosa alla quale si riferisce. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : La vocazione del missionario; Dà inizio alla vocazione ; Sono sorelle per vocazione ; Lo pronuncia il prete ; Lo legge il prete all altare; La sacra missione del prete ; Il telo sulle spalle del prete ;

Cerca altre Definizioni