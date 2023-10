Un taglio per scaloppine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un taglio per scaloppine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FESA

Significato/Curiosita : Un taglio per scaloppine

Piatti della cucina lombardo/piemontese, dal risotto alla pasta alle scaloppine, spesso abbinato con altri formaggi meno piccanti ma più consistenti.... Piatti della cucina lombardo/piemontese, dal risotto alla pasta alle, spesso abbinato con altri formaggi meno piccanti ma più consistenti.... Lo scannello (anche noce o fesa) è un tipo di taglio di carne appartenente al quarto posteriore della coscia del bovino (si sviluppa intorno al femore per tutta la sua lunghezza e la rotula in posizione distale). Confina con il fianchetto, lo scamone e la sottofesa. Costituita da muscoli, è categorizzata come prima scelta, anche per la sua tenerezza Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Un taglio per scaloppine : taglio; scaloppine; Un taglio di vitello al forno; taglio di un arto; Il taglio di un arto; di dettaglio del mare curva di; Fare un taglio sulla somma; Dalila li tagliò a Sansone; Il taglio di un abito; Un taglio per le scaloppine ; Un vino per cuocere le scaloppine ; Un vino per le scaloppine ;

Cerca altre Definizioni