FESA

Curiosità e Significato di "Fesa"

Hai risolto il cruciverba con Fesa? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Fesa.

Perché la soluzione è Fesa? La fesa è un taglio di carne molto pregiato, ricavato dalla parte posteriore del bovino, nota per la sua tenerezza e delicatezza. Ideale per preparare le scaloppine, si distingue per la consistenza morbida e il sapore delicato. Perfetta per chi cerca piatti gustosi ma leggeri, la fesa è una delle scelte migliori per cene rapide e saporite.

Come si scrive la soluzione Fesa

Stai cercando la risposta alla definizione "Taglio di carne per scaloppine"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

E Empoli

S Savona

A Ancona

