Un pezzo di vaso - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : COCCIO

Suggerimenti del progetto di riferimento. il vaso dei guerrieri, scoperto da heinrich schliemann all'interno del circolo a di micene, è uno dei tesori... Coccio – nome comune per i pesci della famiglia Triglidae.

– nome comune per i pesci della famiglia Triglidae. Coccio – frammento di ceramica o terracotta o, in senso più lato, i frammenti di materiali fragili (ad esempio il vetro). Un esempio sono gli ostraka usati nell'antica Atene: erano dei pezzi di ceramica sui quali durante delle particolari riunioni ogni cittadino avente diritto di voto incideva il nome di un uomo pubblico che desiderava esiliare.

– frammento di ceramica o terracotta o, in senso più lato, i frammenti di materiali fragili (ad esempio il vetro). Un esempio sono gli usati nell'antica Atene: erano dei pezzi di ceramica sui quali durante delle particolari riunioni ogni cittadino avente diritto di voto incideva il nome di un uomo pubblico che desiderava esiliare. Coccio – termine utilizzato come sinonimo di terracotta (ad esempio: pentola di coccio).

