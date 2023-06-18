Un pezzo di terracotta

SOLUZIONE: COCCIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un pezzo di terracotta" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un pezzo di terracotta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Coccio? Il coccio è un frammento di terracotta, spesso rimasto dopo la rottura di oggetti come vasi o piatti. Questi pezzi, di forma irregolare e colore terroso, sono testimonianza di antiche civiltà e usi quotidiani. La loro presenza nel terreno può raccontare storie di epoche passate. Il coccio, anche se rotto, conserva un valore storico e culturale, collegandoci alle tradizioni e alle tecniche di un tempo.

Se la definizione "Un pezzo di terracotta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un pezzo di terracotta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Coccio:

C Como O Otranto C Como C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un pezzo di terracotta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

