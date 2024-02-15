Vaso simile all orcio

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vaso simile all orcio' è 'Giara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIARA

Perché la soluzione è Giara? Una giara è un contenitore di forma simile a un orcio, caratterizzato da una struttura robusta e spesso decorata. Questo oggetto viene utilizzato tradizionalmente per conservare alimenti, acqua o altre sostanze liquide o solide, grazie alla sua capacità di proteggere il contenuto. La sua forma arrotondata e il materiale resistente lo rendono ideale per usi quotidiani o rituali. La giara rappresenta un elemento importante nelle culture mediterranee e antiche, testimoniando pratiche di conservazione e artigianato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vaso simile all orcio". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Vaso simile all orcio nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Giara

Quando la definizione "Vaso simile all orcio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vaso simile all orcio" conferma che la soluzione 'Giara' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Giara

G Genova I Imola A Ancona R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vaso simile all orcio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Giara' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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