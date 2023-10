Il camminare del tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il camminare del tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : TRASCORRERE

Significato/Curiosita : Il camminare del tempo

Capacità di “camminare nei sogni”. il mondo dei sogni si presenta come una dimensione parallela che riflette del tutto od in buona parte il mondo reale... Capacità di “nei sogni”.mondo dei sogni si presenta come una dimensione parallela che riflettetutto od in buona partemondo reale... L'orologio è uno strumento di indicazione dell'ora e, in senso più generale, di misurazione del trascorrere del tempo. È costituito essenzialmente da un motore, da un sistema di trasmissione e di controllo dell'energia nonché da un vero e proprio indicatore del tempo, il quadrante. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Il camminare del tempo : camminare; tempo; Lo usa il bebè per imparare a camminare ; Si dice di farli se si esce a camminare ; Si trovano a camminare per strada; Permettono di camminare sollevati; Astronauta statunitense primo uomo a camminare sulla Luna; Come un terreno sul quale è pericoloso camminare ; Come si chiama il passo di danza reso celebre da Michael Jackson, consistente nell andare indietro dando l illusione di camminare in avanti; Il tribuno romano che fu contempo raneo di Petrarca; Segnali acustici di tempo rale; Il tribuno romano contempo raneo di Petrarca; Jacques medievalista francese contempo raneo; Inoltrato nel tempo ; Particelle di tempo ; time = tempo pieno;

Cerca altre Definizioni