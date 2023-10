Un attore ben poco spontaneo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un attore ben poco spontaneo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ISTRIONE

Il termine istrione (dal latino histrio-nem, dall'etrusco [híster], derivante da Histria, regione confinante con l'Illiria, da cui si dice venissero i primi commedianti) indica il mimo e ballerino della Roma antica.

