Un attore molto enfatico

Il termine istrione (dal latino histrio-nem, dall'etrusco [híster], derivante da Histria, regione confinante con l'Illiria, da cui si dice venissero i primi commedianti) indica il mimo e ballerino della Roma antica.

In origine venivano chiamati istrioni gli attori etruschi giunti a Roma che, non parlando il latino, si limitavano a rappresentare spettacoli di pantomima, danza, e musica; in seguito furono così chiamati dai romani tutti gli attori, dalla tragedia alla commedia. Svetonio racconta che l'imperatore romano Augusto, riguardo agli istrioni, limitò al periodo dei ludi e al teatro il potere coercitivo dei magistrati, che in precedenza una legge aveva esteso ovunque e a qualsiasi periodo. Represse alcuni disordini degli istrioni e quando venne a sapere che un certo Stefanio, autore di commedie togate, si faceva servire a tavola da una donna con i capelli tagliati alla maschietto, lo bandì e lo fece battere con le verghe in tre teatri.”

Italiano

Sostantivo

istrione m sing (pl.: istrioni)

(storia) (arte) (teatro) attore di teatro nell'antica Roma (spregiativo) attore di poco conto attore che recita con enfasi persona che assume atteggiamenti ostentati e simulati

Sillabazione

i | strió | ne

Pronuncia

IPA: /istri'one/

Etimologia / Derivazione

dal latino histrio

