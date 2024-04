La Soluzione ♚ Poco robusto La definizione e la soluzione di 7 lettere: Poco robusto. GRACILE - DEBOLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Poco robusto: Il muscolo gracile (dal latino: musculus gracilis = "muscolo snello") è un muscolo adduttore della coscia, che collega la faccia anteriore del ramo ischiopubico, lateralmente alla sinfisi pubica all'estremo superiore della faccia mediale della tibia. La sua forma è appiattita, mentre la sua collocazione è in profondità rispetto all'adduttore breve e all'adduttore lungo. È un muscolo biarticolare, che agisce cioè su due articolazioni, l'unico tra i muscoli adduttori ad avere tale particolarità. Italiano Aggettivo Significato e Curiosità su: Il muscolo gracile (dal latino: musculus gracilis = "muscolo snello") è un muscolo adduttore della coscia, che collega la faccia anteriore del ramo ischiopubico, lateralmente alla sinfisi pubica all'estremo superiore della faccia mediale della tibia. La sua forma è appiattita, mentre la sua collocazione è in profondità rispetto all'adduttore breve e all'adduttore lungo. È un muscolo biarticolare, che agisce cioè su due articolazioni, l'unico tra i muscoli adduttori ad avere tale particolarità. gracile m e f sing(pl.: gracili) di piccole dimensioni, pelle e ossa (anatomia) di muscolo della coscia Sillabazione grà | ci | le Pronuncia IPA: /'gratile/ Etimologia / Derivazione dal latino gracilis Sinonimi cagionevole, debole, delicato, denutrito, esile, fragile, magro, malaticcio, mingherlino, minuto, patito, smilzo, snello, sottile, stentato

( familiare ) rachitico,

rachitico, (di fisico) asciutto

asciutto (senso figurato) inconsistente, povero Contrari grosso, ben messo, tarchiato, tozzo, forte, aitante, massiccio, robusto, vigoroso, energico Parole derivate ingracilire Altre Definizioni con gracile; poco; robusto; Debole di costituzione; Insenature poco spesse; Poco arguto; Robusto con una forte muscolatura; Robusto forte; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Poco robusto

GRACILE

G

R

A

C

I

L

E

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Poco robusto' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.