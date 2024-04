La Soluzione ♚ Artificioso non spontaneo La definizione e la soluzione di 10 lettere: Artificioso non spontaneo. INNATURALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Artificioso non spontaneo: La sesta estinzione: una storia innaturale (The Sixth Extinction: An Unnatural History) è un saggio del 2014 della giornalista scientifica statunitense Elizabeth Kolbert. Grazie a questo saggio, l'autrice ha ricevuto il Premio Pulitzer per la saggistica nel 2015. Aggettivo Significato e Curiosità su: La sesta estinzione: una storia innaturale (The Sixth Extinction: An Unnatural History) è un saggio del 2014 della giornalista scientifica statunitense Elizabeth Kolbert. Grazie a questo saggio, l'autrice ha ricevuto il Premio Pulitzer per la saggistica nel 2015. innaturale m e f sing (pl.: innaturali) che non è naturale Sillabazione in | na | tu | rà | le Pronuncia IPA: /innatu'rale/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo innaturalis, formato da in- e naturalis cioè "naturale" Sinonimi anomalo, anormale, insolito, strano, eccezionale, sconosciuto, estraneo, soprannaturale

(di comportamento) forzato, artificioso, artificiale, artefatto, caricato, affettato, finto, fittizio, ricercato, studiato, voluto, costruito, insincero, sforzato Contrari naturale, normale, consueto, solito, spontaneo, istintivo

(di comportamento) naturale, spontaneo, istintivo, sincero

naturale, spontaneo, istintivo, sincero vero, genuino, puro Parole derivate innaturalmente Altre Definizioni con innaturale; artificioso; spontaneo; Atipico non spontaneo; Un sinonimo di artificioso; Insito spontaneo; Un attore ben poco spontaneo;

La risposta a Artificioso non spontaneo

INNATURALE

