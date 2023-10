Il Santo di cui si conserva il sangue coagulato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Santo di cui si conserva il sangue coagulato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : GENNARO

Significato/Curiosita : Il santo di cui si conserva il sangue coagulato

presenta sulla punta del sangue coagulato, che secondo la tradizione in alcune date diventerebbe sangue vivo. un'altra spina (chiamata... San gennaro (disambigua). disambiguazione – "miracolo di san gennaro" rimanda qui. se stai cercando il cortometraggio, vedi il miracolo di san gennaro. gennaro...

