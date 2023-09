Chiese da bere alla Samaritana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiese da bere alla Samaritana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GESÙ

Significato/Curiosita : Chiese da bere alla samaritana

Giungere una samaritana ad attingervi acqua e le chiese da bere. la samaritana, avendolo riconosciuto come giudeo, si meravigliò e gli chiese come mai un... Vedi gesù (disambigua). disambiguazione – "gesù di nazareth" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi gesù di nazareth (disambigua). gesù di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

